SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

25.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya'nın Union Berlin ile Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans play-off müsabakasında düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in Almanya'nın Union Berlin ile Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans play-off müsabakasında görev alacağı belirtildi.

Almanya'nın Berlin şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.15'de başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan transferi açıkladı! İstanbul'a geliyorBaşkan transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Ronaldo’nun kız kardeşleri büyülediRonaldo’nun kız kardeşleri büyüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ronaldo'dan flaş hamle!

Ronaldo'dan flaş hamle!

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.