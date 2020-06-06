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UEFA EURO 2020 güncellemesi çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Konami, PES 2020 ile küllerinden tekrardan doğmak istemişti. Ancak satış rakamlarında FIFA 20’nin yanına yaklaşamayan PES 2020, yine de vazgeçmeyerek denemeye devam ediyor. PES 2020 için merakla beklenen UEFA EURO 2020 içeriği bugün indirime sunuldu.

UEFA EURO 2020 güncellemesi çıktı

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için eşzamanlı olarak yayınlanan bu güncelleme Veri Paketi 7.00 olarak geçiyor. Oyun ayarlarından veri paketini güncellediğiniz zaman maalesef ki koronavirüs yüzünden iptal edilme ihtimali bulunan EURO 2020’nin özel içerikleri oyuna ekleniyor.

PES 2020 sahiplerine ücretsiz olarak sunulan bu güncellemeyi indirip aşağıdaki yeni özelliklere anında kavuşabilirsiniz. Bakalım FIFA cephesinden bu konu hakkında bir hamle gelecek ve yeni oyun modları oyuna eklenecek mi?

UEFA EURO 2020 Özel İçeriği

  • Wembley Stadium ve Gazprom Arena dahil yeni stadyumlar
  • Kupa moduna EURO 2020 eklendi
  • Ana Lig ve Efsane Olun modlarına EURO 2020 eklendi
  • Yerel Maç moduna EURO 2020 eklendi
  • Resmi EURO 2020 maç topu eklendi
  • Resmi EURO 2020 lisansıyla birlikte ayrıca çeşitli yeni sinematik görüntüler ve animasyonlar eklendi

Güncellemeler ve İlaveler

  • Campeonato AFP PlanVital (Şili) için yeni sezon verileri uygulandı
  • Güncellenmiş kulüp takımı formaları
  • Güncellenmiş milli takım formaları
  • Güncellenmiş kulüp takımı amblemleri
  • Yeni/güncellenmiş yüz modelleri
  • Yeni/güncellenmiş oyuncu portreleri
  • Yeni menajer portreleri
  • Güncellenmiş oyuncu adları

Diğer Değişiklikler

myClub

Milli takımları Temel Takımınız olarak belirleyebilme seçeneği eklendi.

Hata düzeltmeleri

myClub

  • Unutulmaz An Serisinden oyuncuların yer aldığı bütün takımlar için Kadro Listesinde hatalı Takım Gücü değerlerinin gösterilmesine yol açan bir sorun. Bu sorun, Temel Takımınızdan farklı bir Matchday takımı kullandığınızda meydana geliyordu.
  • Sıralamaya Dayalı Eşleştirmelerde eşleştirme yapmak için kullanılan Takım Gücü Seviyesi filtresinin doğru şekilde çalışmamasına neden olan bir sorun. Bu sorun, Temel Takımınızdan farklı bir Club Edition Takımından normal bir takıma geçiş yaptığınızda meydana geliyordu.Oynanış
  • Manuel Kontrolleri kullanırken bazen tam güç göstergesiyle atılan yüksekten pasların hedefine giderken kısa düşmesine yol açan bir sorun.Diğer Güncellemeler
  • Genel oyun deneyimini iyileştirmek için her modda çeşitli küçük düzenlemeler yapıldı.

Dünya Çevre Günü kutlu olsun! Daha temiz bir çevre için el ele!

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