UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor!

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...

2023 - 2024 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 16.00'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.

NEFESLER TUTULDU

Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş, Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe ve Genk'e 2-1 kaybeden Yukatel Adana Demirspor, bugünkü rövanş maçlarında rakiplerini elemeleri durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.

