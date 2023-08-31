UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor!

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...
UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 16.00'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.
Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş, Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe ve Genk'e 2-1 kaybeden Yukatel Adana Demirspor, bugünkü rövanş maçlarında rakiplerini elemeleri durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.