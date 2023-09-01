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UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta? 2023 – 2024 Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi

31.08.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak ekrana gelecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2023 – 2024 Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için geri sayım sürüyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...

2023 - 2024 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 15.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP İÇİN TV 8,5 FREKANS BİLGİSİ

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.

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