UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta? 2023 – 2024 Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için geri sayım sürüyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...
UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 15.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.
TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.