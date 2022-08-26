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UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA kura çekimi ne zaman?

26.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA kura çekiminin tarihi ve saati merak konusu oldu. Bilindiği üzere Trabzonspor aldığı yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Bordo Mavililer, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Öte yandan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i mağlup ederek gruplara adını yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, 3. torbaya yükseldi. İki temsilcimizin de rakipleri belli oldu. Peki UEFA kura çekimi ne zaman? İşte UEFA kura çekimi canlı yayın bilgisi...

UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! UEFA kura çekimi ne zaman?

UEFA kura çekiminin saati ile hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar sonrası gruplarda Türkiye'yi temsil etmesi netleşti. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA kura çekimi canlı yayın bilgisi...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Vatandaşların ve futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma gününde gerçekleşecek. Kura çekimi saat 14:00'te yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'da gerçekleşecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor kurada bulunacak olan takımlardan olmuş olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi ise bugün gerçekleşecek. 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da gerçekleşecek olan kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

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