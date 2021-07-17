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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Yılı Finali İstanbul'da Oynanacak

17.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA’nın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nin 2023 yılı finali İstanbul’da oynanacak. UEFA tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Şampiyonlar Ligi final müsabakasının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 Yılı Finali İstanbul'da Oynanacak

UEFA’nın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nin 2023 yılı finali İstanbul’da oynanacak. UEFA tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Şampiyonlar Ligi final müsabakasının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu.

Bu yılki final maçının Corona virüsü salgını nedeniyle İstanbul’dan Portekiz’in Porto şehrine alınmasının ardından UEFA, bir açıklama yapmış ve İstanbul’da yeniden final organizasyonu yapılacağını ilan etmişti. UEFA tarafından yapılan açıklamada bu çerçevede 2023 yılı final maçının İstanbul’da oynanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

UEFA açıklamasında ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini içeren Avrupa Kulüpler Sezonu Başlangıcı etkinliği’nin de İstanbul’da yapılacağı belirtildi.

UEFA 2023 finalinin İstanbul’da oynanacak olmasının dışında 2025 yılına kadar olan final yerlerini de açıkladı. Buna göre 2022 yılı finali Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde, 2024 yılı finali İngiltere başkenti Londra’da ünlü Wembley Stadyumu’nda, 2025 yılı finali de Almanya’nın Münih şehrinde oynanacak.

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