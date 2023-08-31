UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, 29 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 3-2 yenmişti. Rövanştan da 2-1 galip ayrılarak adını gruplara yazdıran sarı-kırmızılılar bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Birçok kişi internette, "2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5'da canlı olarak ekrana gelecek.
İlk hafta: 19/20 Eylül 2023
İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023
Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023
Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023
Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023
Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023
Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.
Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29 ise belli oldu.
Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da netleşti.
Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar şu şekilde:
1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys
4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow
TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.