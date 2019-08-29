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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

29.08.2019 21:21 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun kura çekimi Monako'da yapıldı.

Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge oldu.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Monako'da çekilen kuraya göre A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray'ın rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Terim, Şampiyonlar Ligi içinde olmanın "Bu heyecanı yaşamanın çok güzel bir şey" olduğunu söyledi. Galatasaray'ın sonuna kadar mücadele edeceğini vurgulayan Terim, grubundaki takımlara ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Paris Saint-Germain bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Özellikle geçen seneki kayıptan sonra bu sene daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid’i zaten söylemiyorum. Bir önceki yılın şampiyonu onlardı. Turnuvanın favorileri sayılsa ikisi onlar olurdu. Diğer rakibimiz de Clubbe Brugge. Daha evvel Galatasaray’ın eşleştiği bir takım. Son yıllarda Belçika futbolunun Genk ile birlikte yükselen temsilcilerinden biri."

Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti:

A GRUBU: PSG - Real Madrid - Club Brugge - Galatasaray

B GRUBU: Bayern Münih - Tottenham - Olympiakos - Kızılyıldız

C GRUBU: Manchester City - Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb - Atalanta

D GRUBU: Juventus - Atletico Madrid - Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool - Napoli - Salzburg - Genk

F GRUBU: Barcelona - Borussia Dortmund - Inter - Slavia Prag

G GRUBU: Zenit - Benfica - Olympique Lyon - Leipzig

H GRUBU: Chelsea - Ajax - Valencia - Lille

DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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