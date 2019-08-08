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'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklamasında, Liverpool ve Chelsea'nin karşılaşacağı müsabakanın yapılacağı 14 Ağustos günü saat 13.00'ten ve 15 Ağustos sabah saat 04.00'e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan Stadyuma kadar çift taraflı olarak (Süleyman Seba Caddesi ile Dolmabahçe Caddesi'nin kesiştiği noktadan itibaren), Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak (Alman Konsolosluğu'nun bulunduğu noktanın kavşağından itibaren, Taksim Bölgesinden geliş), Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden Geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş – gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak. Kapanacak ara yollar; Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit, Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol."

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Ayrıca maç günü seyircilere toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği de kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi 2019 uefa süper kupa finali

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