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UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı yollar kapanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da oynanacak “2019 UEFA Süper Kupa Finali” kapsamında Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak maç nedeniyle 14 ve 15 Ağustos’ta Beşiktaş bölgesinde bazı yollar 15 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.İstanbul’da ilk kez oynanan “2019 UEFA Süper Kupa Finali” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da oynanacak “2019 UEFA Süper Kupa Finali” kapsamında Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak maç nedeniyle 14 ve 15 Ağustos’ta Beşiktaş bölgesinde bazı yollar 15 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

İstanbul’da ilk kez oynanan “2019 UEFA Süper Kupa Finali” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Seyircilere toplu ulaşım maç günü ücretsiz hizmet verecek. Dünya devleri Liverpool ve Chelsea’nin karşılaşacağı müsabakanın yapılacağı 14 Ağustos günü saat 13:00’den ve 15 Ağustos sabah saat 04:00’e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı’ndan Stadyuma kadar çift taraflı olarak (Süleyman Seba Caddesi ile Dolmabahçe Caddesi’nin kesiştiği noktadan itibaren), Gümüşsuyu Bölgesi’nde İnönü Caddesi’nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak (Alman Konsolosluğu’nun bulunduğu noktanın kavşağından itibaren, Taksim Bölgesinden geliş), Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi’nden geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş - gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi’nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu’nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesi’nin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak trafiğe kapalı olacak.

Final maçı nedeniyle kapanacak ara yollar ise;
Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, 05.08.2019 tarihinden itibaren Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit, 05.08.2019 tarihinden itibaren Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi’ni birleştiren ara yol.

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 13:00’den 15 Ağustos sabah 04:00’e kadar özel araçlarıyla bu güzergahları kullanacak vatandaşların, alternatif güzergahları kullanmaları ya da toplu ulaşımı tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

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