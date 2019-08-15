UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

UEFA S\u00fcper Kupa Finalinde sahaya giren youtuber Ali Abd\u00fclselam Y\u0131lmaz ve 4 arkada\u015f\u0131, savc\u0131l\u0131k sorgusunun ard\u0131ndan adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc tart\u0131\u015fma yaratm\u0131\u015ft\u0131! Harekete ge\u00e7iliyorArkada\u015fl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 ba\u015fkas\u0131yla g\u00f6r\u00fcnce deh\u015fet sa\u00e7t\u0131: 2 \u00f6l\u00fc\u00c7ekicinin halat\u0131 koptu, arac\u0131n\u0131n alt\u0131nda kald\u0131
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