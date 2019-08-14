UEFA Süper Kupa maçına doğru

İSTANBUL (AA) - İngiltere takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Park Stadyumu'nda bugün 22.00'de Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle aldığı tedbirleri uygulamaya başladı. Bu kapsamda, maçın oynanacağı stadın yer aldığı bölgedeki bazı yollar araç trafiğe kapatılıyor.

Emniyet tarafından uygulanmaya konulan tedbirler kapsamda bugünden itibaren yarın 04.00'e kadar Bomonti-Dolmabahçe tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinden, İnönü Caddesine Selime Hatun sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taksim Bölgesinden Geliş Güzergahı, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Nişantaşı-Maçka bölgesinden geliş gidiş güzergahı, Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü, Mebusan Yokuşu'nun kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesinin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) araç trafiğine kapalı olacak.