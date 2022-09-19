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UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, şifreli mi?

19.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye milli futbol takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım devam ederken birçok kişi karşılaşmanın tarihi ile canlı yayınlanacağı kanalı öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, şifreli mi?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Türkiye ile Lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda kozlarını paylaşacak. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde sergilediği başarılı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya ilişkin detayları merak edildi. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Lüksemburg maçının tarihi ve canlı olarak ekrana geleceği kanal...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye a milli futbol takımı
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