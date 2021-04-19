UEFA: "Yeni Lig Kararı Utanç Verici"

Ceferin ayrıca, “Ben, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde, bu kulüplerin tüm müsabakalarımıza, oyuncularının da tüm maçlara katılımının yasaklanması gerektiği görüşündeyim” dedi.

UEFA Başkanı Aleksandır Ceferin yeni lig planına yönelik sert eleştiride bulunarak, “Hukuk ekibimizle hala durumu değerlendiriyoruz ancak elimizdeki tüm yaptırımları uygulayacağız ve sizleri de mümkün olduğunca kısa süre sonra bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’yle ilgili konuların ele alınması için daha önceden planlanan ve bugün düzenlenen toplantıya, 12 kulübün ayrılarak yeni lig kurma kararı damgasını vurdu.

Birlik yönetimi, yeni lig kurma kararının “utanç verici ve bencilce” olduğunu savunarak, kurulacak yeni ligin Dünya Kupası da dahil tüm müsabakalardan menedilebileceğini belirtti.

Birliğe bağlı kulüplerden 12’sinin ayrılarak yeni lig kurma kararı futbol dünyasının liderleri ve futbol hayranlarının yanı sıra Avrupa genelinde birçok siyasetçi tarafından da eleştirildi. Amerikan bankası JP Morgan yönetiminden Reuters’a bugün yapılan açıklamada ise, kurumdan, kuruluş hazırlığındaki yeni lige mali destek sunulacağı doğrulandı.

Reuters haber ajansına göre, UEFA yönetiminin yeni bir lig oluşumuna karşı “tüm mercileri devreye sokacakları” yönünde daha önce verdikleri tepkiye yanıt olarak 12 kulübün temsilcileri ortak bir mektup ileterek yeni ligi oluşturabilmek için gereken yasal adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.

UEFA’nın daha önceki mesajında da, söz konusu kulüplerin “yerel bazda, Avrupa’da ve dünyada herhangi bir müsabakaya katılmalarının ve oyuncuların da ülkelerindeki milli takımlara dahil edilmelerinin reddedilebileceği” ileri sürülmüştü.

Çeşitli kesimlerin eleştirilerinin odağı olan yeni Süper Lig’i kurma kararı alan kulüpler İngiltere’nin Premier Ligi’nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham’ın yanı sıra İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. İtalya’nın Milan, Inter Milan ve Juventus kulüpleri de kurucu 12 üyenin arasında.