UEFA: "Yeni Lig Kararı Utanç Verici"

Avrupa’da 12 büyük futbol takımının yeni Avrupa Süper Ligi’ni oluşturacaklarını açıklamalarının ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yöneticileri tepkilerini bugün düzenlenen toplantıda yineledi.
Birlik yönetimi, yeni lig kurma kararının “utanç verici ve bencilce” olduğunu savunarak, kurulacak yeni ligin Dünya Kupası da dahil tüm müsabakalardan menedilebileceğini belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’yle ilgili konuların ele alınması için daha önceden planlanan ve bugün düzenlenen toplantıya, 12 kulübün ayrılarak yeni lig kurma kararı damgasını vurdu.
UEFA Başkanı Aleksandır Ceferin yeni lig planına yönelik sert eleştiride bulunarak, “Hukuk ekibimizle hala durumu değerlendiriyoruz ancak elimizdeki tüm yaptırımları uygulayacağız ve sizleri de mümkün olduğunca kısa süre sonra bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.
Ceferin ayrıca, “Ben, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde, bu kulüplerin tüm müsabakalarımıza, oyuncularının da tüm maçlara katılımının yasaklanması gerektiği görüşündeyim” dedi.
Birliğe bağlı kulüplerden 12’sinin ayrılarak yeni lig kurma kararı futbol dünyasının liderleri ve futbol hayranlarının yanı sıra Avrupa genelinde birçok siyasetçi tarafından da eleştirildi. Amerikan bankası JP Morgan yönetiminden Reuters’a bugün yapılan açıklamada ise, kurumdan, kuruluş hazırlığındaki yeni lige mali destek sunulacağı doğrulandı.
Reuters haber ajansına göre, UEFA yönetiminin yeni bir lig oluşumuna karşı “tüm mercileri devreye sokacakları” yönünde daha önce verdikleri tepkiye yanıt olarak 12 kulübün temsilcileri ortak bir mektup ileterek yeni ligi oluşturabilmek için gereken yasal adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.
UEFA’nın daha önceki mesajında da, söz konusu kulüplerin “yerel bazda, Avrupa’da ve dünyada herhangi bir müsabakaya katılmalarının ve oyuncuların da ülkelerindeki milli takımlara dahil edilmelerinin reddedilebileceği” ileri sürülmüştü.
Çeşitli kesimlerin eleştirilerinin odağı olan yeni Süper Lig’i kurma kararı alan kulüpler İngiltere’nin Premier Ligi’nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham’ın yanı sıra İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. İtalya’nın Milan, Inter Milan ve Juventus kulüpleri de kurucu 12 üyenin arasında.
Katar’ın yönetimindeki Paris St. Germain kulübu ile Bayern Munich’in yeni lig planlarına dahil olmadığı belirtiliyor.
Mali düzenlemeler ve kurum yapısı gibi çeşitli konuları gerekçe gösteren farklı kulüplerin ayrılma tehditleriyle geçmişte de karşılaşan UEFA’nın tarihinde, bu kez ilk defa bir grup kulüp yeni lig kurma planını devreye sokmuş oldu.
Süper Lig’i kurma kararı alan 12 kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15 üyeyle kurulacağı ve toplamda 20 üye kulübün olacağı belirtildi. Kurucu üyelerin otomatik olarak yer alacağı Süper Lig’in “mümkün olabildiğince en kısa zamanda” başlatılması planlanıyor.
Kurucu 15 kulübün ligin sahibi olacağı ve 4 milyon 21 bin dolarlık ortak bir bütçeyi de Corona virüsü pandemisinin yarattığı kriz karşısında altyapı ve iyileşme alanlarında harcayacağı da açıklamada yer alan ayrıntılar arasında.
Siyasetçilerden tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni lig kararını kınadı.
Johnson, konuyla ilgili bir röportajda, “Bunun futbol hayranları için de, bu ülkenin futbol sektörü için de iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum” dedi. Johnson ayrıca 12 kulübün kararının gerçekleşmemesi için futbol dünyasının yöneticileriyle birlikte ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini de kaydetti.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği de (FIFA) Ocak ayında bir uyarı mesajı yayınlayarak, mevcut liglerden ayrılarak kurulan yeni bir ligin birlik tarafından tanınmayacağı ve söz konusu kulüplerin oyuncularının Dünya Kupası’nda yer almalarının da yasaklanacağı belirtilmişti.
Ancak FIFA’dan dün yapılan açıklamada herhangi bir yaptırımdan bahsedilmemesi dikkat çekti. FIFA yönetimi dünkü açıklamada, Avrupa’daki yeni lig oluşumunu “onaylamadıkları” mesajının haricinde bir uyarıda bulunmadı.