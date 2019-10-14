UEFA’dan asker selamına soruşturma

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Cuma günü Arnavutluk'la karşılaşan Türk milli futbol takımının 1-0 kazandığı müsabakada, atılan golün ardından futbolcular tarafından verilen asker selamı nedeni ile soruşturma başlatma kararı aldı.

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgilere göre UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 17 Ekim Perşembe günü görüşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı başlatılan ve olayla ilgili kişi ve kurumların ifadelerinin alınacağı soruşturmanın aynı gün bir karara bağlanıp bağlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

"Barış Pınarı" selamı

Türkiye Milli Takımı futbolcuları, sahadaki gol sevincinin ardından soyunma odasında da, teknik ekiple birlikte asker selamı vermiş, TFF'de bu iki fotoğrafı, "Futbolcularımız bu golü asker selamı ile, Barış Pınarı harekatında görev yapan askerlerimize armağan etti" açıklamasıyla paylaşmıştı.

İlgili UEFA kuralları, futbulcuların herhangi bir siyasi görüşü yansıtmasını yasaklıyor. Geçmişte ağırlıklı olarak tribünlerdeki taraftarlara yönelik benzer soruşturmalarda UEFA ağır cezalar vermişti. UEFA'nın, futbolcuların kendi sosyal medya sayfalarından yaptıkları paylaşımları da soruşturma hakkı bulunuyor.

dpa / ET,BK

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