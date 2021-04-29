SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA'dan İstanbul finali için seyirci kararı

UEFA'dan İstanbul finali için seyirci kararı

29.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının sınırlı sayıda seyirci ile oynatılması kararında değişiklik olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlamanın final maçı üzerinde bir etki etmeyeceği aktarıldı.

UEFA'dan İstanbul finali için seyirci kararı

UEFA, İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

434

Söz konusu açıklamada 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının sınırlı sayıda seyirci ile oynanma kararında bir değişiklik olmadığı vurgulandı. UEFA konuyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs tarihinde İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs tarihine kadar yürürlükte olan geçici kısıtlamanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından eminiz" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Manchester City finale göz kırptıManchester City finale göz kırptı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Fatih Terim'den başkan adaylığı açıklaması

Fatih Terim'den başkan adaylığı açıklaması

Premier Lig'de Müslüman oyunculara kolaylık

Premier Lig'de Müslüman oyunculara kolaylık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

İlkay Gündoğan: Bana 'Sen Türk müsün' diye soruyorlar!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.