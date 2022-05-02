UEFA’dan Rusya’ya Yeni Men Cezaları

Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, Rusya Kadın Futbol takımının Temmuz ayındaki Avrupa Şampiyonası'na ve gelecek yıl yapılacak olan Dünya Kupası elemelerine katılmaktan men etti.

İngiltere'de 6-31 Temmuz arasında oynanacak turnuvada Rusya'nın yerini Portekiz alacak. Portekiz C Grubu'nda Hollanda, İsveç ve İsviçre'ye yarışacak.

UEFA ayrıca Rusya'nın Euro 2028 ve 2032’ye ev sahipliği yapma talebini de geçersiz saydı. Böylece Euro 2028 ev sahipliğine talip olan İngiltere ve İrlanda'nın karşısında tek rakip Türkiye kaldı.

UEFA, Rusya'nın teklifinin düzenlemelerine göre uygun olmadığını söyledi ve "Hiçbir teklif veren ülke UEFA'yı, UEFA finalini veya UEFA final aşamasını veya Avrupa futbolunun itibarını zedeleyecek şekilde hareket edemez" dedi.

Ayrıca Rus takımları önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi'nde de yarışamayacak.

İskoçya Premiership Ligi galipleri, 2022-23 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Rusya şampiyonu Zenit St Petersburg'un yerini alacak.

UEFA yaptığı açıklamada, yürütme komitesinin "ilgili herkes için güvenli ve emniyetli bir ortamda sorunsuz bir şekilde yer almasını sağlamak" için bu kararları aldıklarını söyledi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Haziran ayında başlayacak olan Ülkeler Ligi'ne katılmayacağı ve ikinci kademe grubundan otomatik olarak düşürüleceği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Rusya milli ve kulüp takımlarını uluslararası turnuvalardan men etmişti.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu’nun (FUR) FIFA'nın bu kararına itirazını reddettmiş, Rusya’nın Katar'daki Dünya Kupası'nda yarışma umutlarını sona erdirmişti.

Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere birçok ulusal futbol federasyonu, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıklamıştı.

