HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UEFA’dan Rusya’ya Yeni Men Cezaları

UEFA’dan Rusya’ya Yeni Men Cezaları

02.05.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, Rusya Kadın Futbol takımının Temmuz ayındaki Avrupa Şampiyonası'na ve gelecek yıl yapılacak olan Dünya Kupası elemelerine katılmaktan men etti

UEFA’dan Rusya’ya Yeni Men Cezaları

Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, Rusya Kadın Futbol takımının Temmuz ayındaki Avrupa Şampiyonası'na ve gelecek yıl yapılacak olan Dünya Kupası elemelerine katılmaktan men etti.

İngiltere'de 6-31 Temmuz arasında oynanacak turnuvada Rusya'nın yerini Portekiz alacak. Portekiz C Grubu'nda Hollanda, İsveç ve İsviçre'ye yarışacak.

UEFA ayrıca Rusya'nın Euro 2028 ve 2032’ye ev sahipliği yapma talebini de geçersiz saydı. Böylece Euro 2028 ev sahipliğine talip olan İngiltere ve İrlanda'nın karşısında tek rakip Türkiye kaldı.

UEFA, Rusya'nın teklifinin düzenlemelerine göre uygun olmadığını söyledi ve "Hiçbir teklif veren ülke UEFA'yı, UEFA finalini veya UEFA final aşamasını veya Avrupa futbolunun itibarını zedeleyecek şekilde hareket edemez" dedi.

Ayrıca Rus takımları önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi'nde de yarışamayacak.

İskoçya Premiership Ligi galipleri, 2022-23 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Rusya şampiyonu Zenit St Petersburg'un yerini alacak.

UEFA yaptığı açıklamada, yürütme komitesinin "ilgili herkes için güvenli ve emniyetli bir ortamda sorunsuz bir şekilde yer almasını sağlamak" için bu kararları aldıklarını söyledi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Haziran ayında başlayacak olan Ülkeler Ligi'ne katılmayacağı ve ikinci kademe grubundan otomatik olarak düşürüleceği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Rusya milli ve kulüp takımlarını uluslararası turnuvalardan men etmişti.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu’nun (FUR) FIFA'nın bu kararına itirazını reddettmiş, Rusya’nın Katar'daki Dünya Kupası'nda yarışma umutlarını sona erdirmişti.

Polonya, İsveç ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere birçok ulusal futbol federasyonu, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de korkutan deprem!Düzce'de korkutan deprem!
Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...
Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kameradaDünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"

"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"

İlginizi Çekebilir

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.