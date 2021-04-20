UEFA’nın eli kolu bağlandı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi’ne katılan futbolculara, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’ndan men edebileceklerini açıklamasının ardından gözler talimatlara çevrildi. Konu hakkında İHA’ya açıklamalarda bulunan Av. Ozan Bilican, UEFA’nın talimatlar gereği men yetkisinin olduğunu ama bunu pratiğe dökme konusunda nasıl bir yol izleyeceğini merak ettiklerini belirtti.

Bilican, “FIFA veya UEFA, kendi organizasyonlarında tek yetkili kurumdur ve yerel liglere müdahale etme yetkisi yoktur. Bu kurumlar, ‘x futbolcuyu turnuvadan men ediyorum’ deme hakkına sahip. Ama federasyonlara ‘x futbolcunun lisansını iptal et’ diyemez. Ama federasyonlar da bu konuda UEFA ile birlikte hareket ettiği için reaksiyonlarının ne olacağı büyük merak konusu. Örneğin UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu’na ‘Manchester City’i Premier Lig’den men et’ diyemez. UEFA bizzat kendi organizasyonlarından takımları veya futbolcuları men edebilir. Ama burada gerekçe önemli. Hangi gerekçeden men edeceği önemli” dedi.