Ufak boyutlu, büyük özelliklere sahip güvenlik kamerası

Tapo C200’ün kurulumu ve kullanımı gerçekten çok kolay. Bundan birkaç sene öncesine gittiğimizde, “güvenlik kamerası” denildiğinde teknoloji severlerin “zor kurulum ve kullanım” endişesiyle bu ürünlere yaklaşmaya çekindiklerini hatırlarız. TP-Link, pek çok güncel ürününde olduğu gibi Tapo C200’de de yazılımsal tarafta ciddi destek sunuyor. Kameranın güç ihtiyacını karşıladıktan sonra, Android ya da iOS işletim sistemli telefonunuza Tapo Camera uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ardından sırayla kurulum aşamalarını yapıyorsunuz ki bunlar çok kolay. Aynı ağ üzerinde bağlantı kurunca, ki ürünün 802.11 b/g/n desteği bulunuyor, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Tapo C200, 1080p video kayıtları gerçekleştirebilen bir kamera. Bu, gerçekten de ideal bir kalite. Yaptığımız denemelerde, ürünün “iyi” olarak nitelendirebileceğimiz bir görüntüleme kalitesi var. Ortam ışığı azaldığında ve akşam olduğunda ise, otomatik olarak gece moduna geçiş yapıp 9 metrelik mesafede detayların belirgin olduğu kayıtlar gerçekleştirebiliyor.

Tapo C200 ile çekilen görüntüleri kaydetme şansımız var mı?



Evet var, zira ürünün üzerinde bir de microSD kart girişi bulunuyor. İsterseniz 128GB’a kadar bir microSD takarak yaklaşık 15 gün boyunca görüntü kayıtlarını otomatik olarak alabilirsiniz. Tabii kayıt için akıllı telefon belleğini de kullanabilirsiniz. Yer dolduğunda ise, eski görüntülerin üzerine kaydetmeye devam edebiliyor. Bunu aktifleştirmek size kalmış. Kameranın çekim açıları ne durumda?



Ürün, otomatik olarak kendi etrafında 360 derece sağa – sola dönerek çekim yapabiliyor. Aynı zamanda 114 derecelik açıyla da yukarıya ve aşağıya doğru hareket edebiliyor. Eğer iyi bir konumlandırma yaparsanız, ev ya da ofisinizde nelerin olup bittiğini uzaktan da takip edebilirsiniz. Bu arada, uygulama sayesinde istediğiniz anlarda da çekim açılarını ayarlayabiliyor ve istediğiniz noktaları kontrol edebiliyorsunuz. Tapo Camera uygulaması bize neler sunuyor?



Aslında bu uygulama olmadan kameranın pek bir işe yaramayacağını söylemeliyiz. Zira nerede olursanız olun, internet bağlantısı aracılığıyla ev ve ofisinizi rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Pek çok ayarı manuel olarak hazırlayabilirsiniz.

Tabii kameranın sesli kayıt özelliği bulunduğu gibi aynı zamanda sesli ve görüntülü iletişim yeteneği de var. Yani diyelim ki siz dışardasınız ve kamera aracılığıyla evinizi izliyorsunuz. İstediğiniz anda sesli iletişim sağlayabilirsiniz. Ürünün mikrofon ve hoparlörünün iyi ses kalitesi olduğunu söylemeliyiz.