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Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm 2. fragmanı: Olaylar olaylar!

DİZİ HABERLERİ | 21.01.2018 18:43 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm için 2. fragman yayımlandı. Bu hafta dizinin hayranlarını pek çok şaşırtıcı ve kritik gelişme bekliyor. Ufak Tefek Cinayetler ilk fragmanda Merve'nin adeta terör estireceğini, Tunç hocanın hamlesi ise Taylan'ın çıldıracağını ve Oya'nın Sarmaşık'ı karıştırmaya kararlı olduğunu görmüştük. Ufak Tefek Cinayetler 13. bölümde 2. fragmanında ise Mehmet ile Arcu'nun öpüşmesi herkesi şaşkına çevirdi! İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden detaylar...

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm 2. fragmanı: Olaylar olaylar!

Ufak Tefek Cinayetler son zamanların en heyecanlı bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm 2. fragman da gösterdi ki yeni bölümde ilişkiler ağı daha da karmaşıklaşacak.

OLAYLAR OLAYLAR

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm 2. fragmanında Serhan'ın her şeyi değiştirmeye karar verdiği artık Oya'ya olan duyguları doğrultusunda hareket etmeye karar verdiği görülüyor. Ama fragmanın en şaşırtıcı kısmı Mehmet'in Arzu'yu öpmek için hamle yapması ve Arzu'nun da buna karşılık vermesi oldu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜM 2. FRAGMANA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Yeni fragmanda izleyici yorumların ortak noktası Mehemt ve Arzu oldu. Arzu'nun bu durumu rezillik olarak tanımlanırken pek çok kişi Enver'e yazık olduğunu düşünmüyor. Mehmet de tabii eleştiri oklarının hedefinde.

YENİ BÖLÜMDE BAŞKA NELER OLACAK?

İlk fragmandan da yeni bölümde Merve eski haline geri döneceğini biliyoruz. Serhan'ın tutuklanması ile zor bir dönemden geçen Merve için işler değişiyor ve Merve, adeta eski haline dönüyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Merve, Pelin'den evi geri almak için harekete geçecek ve Pelin'e açıkça tehdit edecek.

Merve, sadece Pelin'i onun bir açığını bulmakla tehdit etmekle kalmayacak. Arzu'ya da hiçbir hesabın açık kalmayacağını söyleyecek. Arzu her ne kadar buna elinden geleni ardına koyma dese de buna pişman olabilir.

Ufak Tefek Cinayetler 13. Bölüm fragmanına göre Merve'nin lafını esirgemeyeceği diğer isim de tabii ki Oya! Tabii Oya kolay lokma olacak biri değil. Oya, dizinin yeni bölümünde Serhan'a yapacağı teklifle Sarmaşık'ı kökünden söküp atmak da kararlı olduğunu gösterecek.

TAYLAN'A ŞOK!

Kadınlar arasındaki bu gelişmelere ek olarak fragmanda gösterilen bir diğer aytrıntı da Tunç hoca hakkında. Hatırlanacağı gibi Ufak Tefek Yalanlar son bölümde Pelin, Taylan ile kavga ettikten sonra onu Tunç hoca teselli etmiş ve ikili arasında bir yakınlaşma yaşanmıştı. Tunç hoca Ufak Tefek Cianyetler yeni bölümde Taylan'ın karşısına çıkacak ve Pelin ile arasından çekilmesini söyleyecek. Tabii bu Taylan'ı şaşkına çevirecek ve Tayaln'ın tepkisi sözde kalmayacak. Yoksa Tunç hocanın sinsi bir planı mı var?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM FRAGMNINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Dizinin müdavimleri Oya'ya destek verenler ile vermeyenler olarak bölünmüşe benziyor. Merve sevilmese de Oya'nın yaptığını doğru bulmayanlar var. Kimileri de Merve'nin terör estirmesini destekliyor.

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