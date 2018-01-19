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Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 14:46 | Son Güncelleme 5 saat önce

Star TV'nin merakla takip edilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yaşananlar...

Salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sarmaşık'a geri dönen Merve, Pelin'i tehdit ederek evi ona geri satmasını istiyor. Serhan'ın yokluğunda kendine şirket açan Arzu da Merve'nin gazabından payını alıyor.

Merve, tüm bunlar olurken kendisine yardımcı olmaya çalışan Oya'nın da gözünün yaşına bakmıyor.

Dizinin fragmanını izleyen ve Merve'nin muhteşem dönüşünü gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü; şimdide yazsınlar kral geri döndü" yorumunda bulundu.

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile izleyenleri yine soluksuz bırakacak gibi gözüküyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla

beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti. Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.
Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.

Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü.

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