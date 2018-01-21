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Ufak Tefek Cinayetler 13.bölüm 2.fragman yayınlandı

DİZİ HABERLERİ | 21.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 10 saat önce

Star TV'nin merakla takip edilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sarmaşık'ta bütün dengeler değişiyor. Oya ve Serhan her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata mı başlayacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen ikinci fragmanı.

Salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Serhan'ın tutuklanması ile zor bir dönemden geçen Merve için işler değişiyor ve Merve, adeta eski haline dönüyor.

Uak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Merve, Pelin'den evi geri almak için harekete geçecek ve Pelin'e açıkça tehdit edecek.

Merve, sadece Pelin'i onun bir açığını bulmakla tehdit etmekle kalmayacak. Arzu'ya da hiçbir hesabın açık kalmayacağını söyleyecek. Arzu her ne kadar buna elinden geleni ardına koyma dese de buna pişman olabilir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı. Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla

beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti. Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

Pelin'in, Sarmaşık'ta güç elde etme telaşı Taylan ile arasının bozulmasına neden oldu.
Merve'nin başından beri yaptığı plan başarılı oldu ve Rıza tutuklandı. Oya da şirketteki sızıntıya sebep olan diğer ismi tutuklatmayı başlardı.

Serhan Aksak özgür kaldı. Oya Serhan'a kavuşacağını sanıyordu ancak Merve geri döndü.

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Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

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