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Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı! Merve ve Rachel ormanda ceset gömüyor!

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 28.03.2018 01:48 | Son Güncelleme

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 23. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Merve ve yardımcısı Rachel ormanda bir cesedi gömerken görülüyor. Merve cinayeti Pelin'e yıkmak için bir plan yapıyor. Merve'nin yardımcısı Rachel'e söylediği 'Ben yarın Pelin'e gel adamı gömelim derim. Bir gelir bakarız adam yok ortada. Sonra polise söylerim. Pelin adamı itti öldü. Tam da buraya gömdü. At suçu Pelin'e' sözleri dikkat çekiyor.

Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm fragmanı! Merve ve Rachel ormanda ceset gömüyor!

Entrikaların eskik olmadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ekrana gelen son bölümünde ilginç gelişmeler yaşandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen’in yer aldığı dizide artık büyük tuzaklar ve planlar ortaya çıkmaya başladı. Ufak Tefek Cinayetler'in 3 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 23. bölümünden ise çarpıcı bir sahne yayınlandı.

'AT SUÇU PELİN'E'
Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, Merve yardımcısı Rachel'i de yanına alarak ormana ceset gömüyorlar. Cesedi gömdükleri sırada ise Merve, Pelin'i cinayetle suçlayacağı planını Rachel'e anlatıyor. Merve cesedi gömerken, 'Ben yarın Pelin'e gel adamı gömelim derim. Bir gelir bakarız adam yok ortada. Sonra
polise söylerim. Pelin adamı itti öldü. Tam da buraya gömdü. At suçu Pelin'e' diyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümünde Merve ile Pelin, Tunç'un tuzağına düşüyorlar. İkisini de aynı yerde buluşturan Tunç intikamını almak istedi ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti ve ortalık karıştı.
Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!

Entrikalar ve tuzaklarla dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

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