Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümden ilk sahne! Arzu'dan Mehmet'i şoke eden teklif!

Ufak Tefek Cinayetler'in 25. bölümü 17 Nisan Salı akşamı Star TV'de ekranlara geldi. Yeni bölüm sonrasında 26. bölümden ilk fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm ilk sahnesinde, Mehmet işyerine geldiğinde karşısında eski eşi Arzu'yu gördü. Arzu'nun ziyareti karşısında oldukça şaşırtan Mehmet, sevgilisinden vazgeçtiğini düşündü ve 'Nerede duracağını bilmen güzel' dedi.

Arzu ise Mehmet'i şaşırtan bir teklif yaptı ve 'Hafta sonu bize gelsene. Kahvaltı akşam yemeği paket program. Topla eşyalarını gel bizde kal.' dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Mehmet ise, 'Sen de özledin beni. Sonunda anladın kıymetimi. Bu yaştan sonra saçma sapan işlere girmek üzereydin kenardan döndün. Önemli olan çocuklarımın annesi olduğunu anlaman' dedi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?

Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve… Bu aşk, Oya'nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?