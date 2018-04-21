Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm fragmanı: Merve 1-0 öne geçti! (Ufak Tefek Cinayetler son bölümü izle)

Ufak Tefek Cinayetler 26. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Star TV'de yayınlanan dizi, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Salı günleri seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Katil kim çıkacak merakla beklenirken Komiser Kemal, yeni ipucu yakalıyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve ile Oya arasındaki savaşın ilk adımları atıldı. Merve, yeni planını işleme koydu. Bu planların etkisi, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya'yı çılgına çevirirken onu Serhan karşısında çok kötü bir duruma düşürüyor. Serhan'ın Oya'ya söylediği "Ben senin için bir proje miyim?" sözleri dikkat çekiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 26. BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ