Ufak Tefek Cinayetler 28. son bölüm izle: Merve, Oya'yı ölüme terketti! (Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi)

Ufak Tefek Cinayetler 28. son bölümü Star TV'de izleyenleri ekrana kilitledi. Son bölümden sonra Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Heyecanla izlenen Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Burcu, Mehmet ve Arzu'dan intikam almak için tehlikeli bir plan yaptı. Bu planı sonrasında Mehmet ölümle burun buruna gelirken Arzu'nun yardım çağrısı fayda edecek mi bilinmiyor. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde iki büyük düşman, Oya ile Merve sonunda yüzleşti. Merve, Oya'yı karşısında şok geçirir. Fakat sonra onunla yüzleşmeye karar verir. Oya ile Merve, yolda birbirlerine karşı eteklerindeki bütün taşları, bütün hislerini açık açık söylerler. Fakat ikili arabada tartışma yaşar ve feci bir kaza geçirirler. Defalarca takla takan araçta Oya'nın emniyet kemeri sıkışmış ve kapısı açılmıyor. Daha sonra kendine gelen Merve, araçtan çıktıktan sonra Oya'yı yanmaya başlayan araçta "Yapamam Oya, herkese bildiklerini söylersin" diyerek terkeder. Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesi haberimizde.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

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