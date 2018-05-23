MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler 31. bölümden ilk sahne! Pelin ve Taylan'ın Merve planı nedir?

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 23.05.2018 01:44 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'in 31. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sarmaşık'ta her şeyin düğümünün çözüleceği büyük yaza merhaba partisi sırasında neler yaşanacak kim ölecek merak konusu oldu. Ufak Tefek Cinayetler'in 31. bölüm ilk sahnesinde (sneak peek) boşanma noktasına gelen Pelin ve Taylan arasında ipler kopuyor. Pelin, Taylan'dan son olarak partiye gelmesini istiyor. Taylan'ın ise 'Merve de gelecek mi' sözleri dikkat çekiyor. Taylan'ın Merve'yle ilgili planı nedir?

Ufak Tefek Cinayetler 31. bölümden ilk sahne! Pelin ve Taylan'ın Merve planı nedir?

Star TV'de Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan bol entrikalı dizi Ufak Tefek Cinayetler'de işler daha da karışıyor. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm finalinde, hamile olan Oya ile Serhan arasında romantik anlar yaşandı. Serhan Oya'nın hamilileğini anlayınca büyük mutluluk yaşadı. Sarmaşık'taki düğümlerin çözüleceği yaza merhaba partisi ise herkesin gündemine oturdu.

Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm ilk sahnesinde ise, aralarında büyük bir krizin yaşandığı Taylan ile Pelin'in diyalogları dikkat çekti. Taylan'ın eve geri dönmesiyle bir anda barıştıklarını sanan Pelin büyük mutluluk yaşadı. Taylan'a sarılan Pelin, 'Aşkım hoş geldin çok mutlu oldum beni bırakmayacağını biliyordum. Çocukluk yapma düzeltiriz her şeyi. Ne istiyorsan yapmaya hazırım sensiz yapamıyorum' dedi. Pelin'i tersleyen Taylan ise gururunun ayaklar altına alındığını söyleyerek, 'Senin için gelmedim. Berk'le oynamaya geldim. Bebeğim düzeltecek bir şey yok. Geri dönülemez noktaya geldik. Basit bir şey gibi davranma. Benim gururumu ayaklar altına aldın' dedi.

Taylan'ın kararlı tutumu karşısında şok olan Pelin ise son kozunu oynadı. Her şeyi Merve'nin yaptığını söyleyen Pelin, Taylan'dan son rica olarak partiye gelmesini istedi. Taylan ise 'Merve de geliyor mu?' diye sordu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sarmaşık’ta yaza merhaba partisi için geri sayım başladı! Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?

PARTNERMeghan herkesi yanılttı!Meghan herkesi yanılttı!
Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!
Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler Ufak Tefek Cinayetler fragman Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm sneak peek Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Beyaz Show bitince soluğu orada aldı! Beyazıt Öztürk harekete geçti! Yeni projesi nedir?

Beyaz Show bitince soluğu orada aldı! Beyazıt Öztürk harekete geçti! Yeni projesi nedir?

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

Rusya'ya karşı Danimarka ve İsveç'ten ortak hareket kararı

İlginizi Çekebilir

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm ilk sahne! "Oya öldü!"

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm ilk sahne! "Oya öldü!"

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm ilk sahne! Elif Oya'yı iğneyle zehirledi mi?

Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm ilk sahne! Elif Oya'yı iğneyle zehirledi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve ve Oya'nın şok trafik kazası! Araçta sıkışan Oya öldü mü?

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm ilk sahne! "Oya öldü!"

Ufak Tefek Cinayetler 28. bölüm ilk sahne! "Oya öldü!"

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm ilk sahne! Elif Oya'yı iğneyle zehirledi mi?

Ufak Tefek Cinayetler 27. bölüm ilk sahne! Elif Oya'yı iğneyle zehirledi mi?

Ufak Tefek Cinayetler dizisine sürpriz oyuncu

Ufak Tefek Cinayetler dizisine sürpriz oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.