Ufak Tefek Cinayetler 31. bölümden ilk sahne! Pelin ve Taylan'ın Merve planı nedir?

Star TV'de Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan bol entrikalı dizi Ufak Tefek Cinayetler'de işler daha da karışıyor. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm finalinde, hamile olan Oya ile Serhan arasında romantik anlar yaşandı. Serhan Oya'nın hamilileğini anlayınca büyük mutluluk yaşadı. Sarmaşık'taki düğümlerin çözüleceği yaza merhaba partisi ise herkesin gündemine oturdu.
Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm ilk sahnesinde ise, aralarında büyük bir krizin yaşandığı Taylan ile Pelin'in diyalogları dikkat çekti. Taylan'ın eve geri dönmesiyle bir anda barıştıklarını sanan Pelin büyük mutluluk yaşadı. Taylan'a sarılan Pelin, 'Aşkım hoş geldin çok mutlu oldum beni bırakmayacağını biliyordum. Çocukluk yapma düzeltiriz her şeyi. Ne istiyorsan yapmaya hazırım sensiz yapamıyorum' dedi. Pelin'i tersleyen Taylan ise gururunun ayaklar altına alındığını söyleyerek, 'Senin için gelmedim. Berk'le oynamaya geldim. Bebeğim düzeltecek bir şey yok. Geri dönülemez noktaya geldik. Basit bir şey gibi davranma. Benim gururumu ayaklar altına aldın' dedi.
Taylan'ın kararlı tutumu karşısında şok olan Pelin ise son kozunu oynadı. Her şeyi Merve'nin yaptığını söyleyen Pelin, Taylan'dan son rica olarak partiye gelmesini istedi. Taylan ise 'Merve de geliyor mu?' diye sordu.
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sarmaşık’ta yaza merhaba partisi için geri sayım başladı! Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?
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