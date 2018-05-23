Ufak Tefek Cinayetler 31. bölümden ilk sahne! Pelin ve Taylan'ın Merve planı nedir?

Star TV'de Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan bol entrikalı dizi Ufak Tefek Cinayetler'de işler daha da karışıyor. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm finalinde, hamile olan Oya ile Serhan arasında romantik anlar yaşandı. Serhan Oya'nın hamilileğini anlayınca büyük mutluluk yaşadı. Sarmaşık'taki düğümlerin çözüleceği yaza merhaba partisi ise herkesin gündemine oturdu.

Ufak Tefek Cinayetler 31. bölüm ilk sahnesinde ise, aralarında büyük bir krizin yaşandığı Taylan ile Pelin'in diyalogları dikkat çekti. Taylan'ın eve geri dönmesiyle bir anda barıştıklarını sanan Pelin büyük mutluluk yaşadı. Taylan'a sarılan Pelin, 'Aşkım hoş geldin çok mutlu oldum beni bırakmayacağını biliyordum. Çocukluk yapma düzeltiriz her şeyi. Ne istiyorsan yapmaya hazırım sensiz yapamıyorum' dedi. Pelin'i tersleyen Taylan ise gururunun ayaklar altına alındığını söyleyerek, 'Senin için gelmedim. Berk'le oynamaya geldim. Bebeğim düzeltecek bir şey yok. Geri dönülemez noktaya geldik. Basit bir şey gibi davranma. Benim gururumu ayaklar altına aldın' dedi.