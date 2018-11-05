Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'yu kim öldürdü? Oya, Pelin ve Burcu ittifak yapıyor! Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm 2 fragmanı izle!

Star TV'de 40. yeni bölümüyle 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler'den bir fragman daha yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında Oya, Pelin ve Burcu buluşuyor ve artık birlik olduklarını söyleyerek, 'Üçümüzde bu işin içindeyiz' diyorlar. Ancak daha sonra ise Burcu Oya'ya saldırıyor. Diğer yandan ise Emre Çelen, Pelin'den kendisiyle bir gün geçirmesini istiyor. Mehmet ise silahını alıyor. Mehmet Emre Çelen'i öldürüyor mu? Arzu'nun katili kim?

ARZU'NUN KATİLİ ORTAYA ÇIKIYOR MU?

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?