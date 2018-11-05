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Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'yu kim öldürdü? Oya, Pelin ve Burcu ittifak yapıyor! Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm 2 fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.11.2018 00:12 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 40. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölümde, Oya, Pelin ve Burcu birlik mi yapıyor? Sarmaşık'ta ise herkesin aklında tek soru var. Arzu'nun katili kim? Arzu'nun katili mi Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde bir şaşırtan gelişme daha yaşanıyor. Mehmet silahıyla Emre'yi vuruyor. Arzu'dan sonra Emre de ölüyor mu? Oya ise Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. İşte yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'yu kim öldürdü? Oya, Pelin ve Burcu ittifak yapıyor! Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm 2 fragmanı izle!

Star TV'de 40. yeni bölümüyle 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler'den bir fragman daha yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında Oya, Pelin ve Burcu buluşuyor ve artık birlik olduklarını söyleyerek, 'Üçümüzde bu işin içindeyiz' diyorlar. Ancak daha sonra ise Burcu Oya'ya saldırıyor. Diğer yandan ise Emre Çelen, Pelin'den kendisiyle bir gün geçirmesini istiyor. Mehmet ise silahını alıyor. Mehmet Emre Çelen'i öldürüyor mu? Arzu'nun katili kim?

ARZU'NUN KATİLİ ORTAYA ÇIKIYOR MU?
Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı. Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

SARMAŞIK'TA 2. CİNAYET
Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.

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