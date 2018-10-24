Ufak Tefek Cinayetler'de Edip'in katili Merve mi Arzu mu? Ufak Tefek Cinayetler 38. son bölüm final sahnesi izle

Star TV'nin entrikası bol dizisi Ufak Tefek Cinayetler 38. son bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Sarmaşık'taki Edip cinayetinin katili ortaya çıktı. Komiser Kemal, Sarmaşık'taki Edip cinayetinin soruşturmasını derinleştirdi ve herkesi sorguya aldı. Ufak Tefek Cinayetler'de Oya, Emre'nin evinde cinayet aleti olan şamdanı gördü. Cinayeti çözdüğünü düşünen Oya, Emre'ye 'Merve cinayet aletini size getirmiş' dedi. Kemal Komiser'e giden Oya, Edip cinayetini Merve'nin işlediğini anlattı. Ancak dizinin son sahnesinde ise, Emre ve Kerim Adil Sağlam cinayetin gerçek zanlısının Merve olmadığını konuştu. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Arzu, Edip'in kafasına şamdanla vurduğu anları hatırladı. Sarmaşık'ta 'Edip'in katili Merve mi Arzu mu?' sorusu ise kafaları karıştırdı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızıştı. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor!