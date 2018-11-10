Ufak Tefek Cinayetler'de Mehmet kimi öldürdü? 'Karanlık hayatınızın ilk sabahı' Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragmanı izle

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünde Arzu'nun arabasından öldürülmesi sonrasında Mehmet çılgına dönmüş ve Emre'yi bıçaklamıştı. Ancak Emre bundan hafif yaralı olarak kurtuldu. Mehmet Arzu'yla evlendikleri yer olan dağ evinde bir anma düzenledi. Sarmaşık'taki herkesi de bu anmaya davet etti.

Burcu oraya gitmenin tuhaf olacağını düşünüyor ama Oya asıl gitmezsek tuhaf olur diyor. Dağ evide yemek masası kuruluyor. Oya, Burcu, Pelin, Serhan ve herkes orada. Ama beklenmeyen bir misafir var. O da Başkomiser Kemal. Yemek masasında sorgu başlıyor. Pelin, Arzu'nun Edip'in katili olduğunu söylüyor. Emre de ‘beni de öldürmeye çalıştı' diyor. Arzu cinayetini araştıran Kemal'in gelmesiyle tüm kartlar açık oynanıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık sakinleri gafil avlanıyor!

Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.