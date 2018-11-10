Ufak Tefek Cinayetler'de Mehmet kimi öldürdü? 'Karanlık hayatınızın ilk sabahı' Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragmanı izle

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünde Arzu'nun arabasından öldürülmesi sonrasında Mehmet çılgına dönmüş ve Emre'yi bıçaklamıştı. Ancak Emre bundan hafif yaralı olarak kurtuldu. Mehmet Arzu'yla evlendikleri yer olan dağ evinde bir anma düzenledi. Sarmaşık'taki herkesi de bu anmaya davet etti.
Burcu oraya gitmenin tuhaf olacağını düşünüyor ama Oya asıl gitmezsek tuhaf olur diyor. Dağ evide yemek masası kuruluyor. Oya, Burcu, Pelin, Serhan ve herkes orada. Ama beklenmeyen bir misafir var. O da Başkomiser Kemal. Yemek masasında sorgu başlıyor. Pelin, Arzu'nun Edip'in katili olduğunu söylüyor. Emre de ‘beni de öldürmeye çalıştı' diyor. Arzu cinayetini araştıran Kemal'in gelmesiyle tüm kartlar açık oynanıyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Sarmaşık sakinleri gafil avlanıyor!
Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.
Merve'nin özlemiyle yanıp tutuşan Kerim, var gücüyle Merve’yi bulmaya çalışıyor ve yaşadıkları aşktan yola çıkınca buluyor! Hiç vakit kaybetmiyor, kraliçeyle buluşmak için.
Ufak Tefek Cinayetler, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE FİNAL SAHNESİ
Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun öldürülmesinin yankıları devam etti. Sarmaşık'ta Arzu'nun cenaze töreni düzenlendi. Peki Edip'in katili olan Arzu'yu kim öldürdü? Arzu'nun katili kim? Bu sorular ise henüz ortaya çıkmadı ancak finalde sürpriz bir gelişme yaşandı. Karısı Arzu'yu Emre'nin öldürdüğünü düşünen Mehmet harekete geçti. Emre Çelen ise Pelin'i yatında yemeğe davet etti ve birlikte olmayı teklif etti. Pelin'in yatta odaya indiği sırada ise Mehmet Emre'nin karşısına çıktı ve karısını neden öldürdüğünü sordu.
Emre Çelen ise yaşananları anlatarak Arzu'nun kendisini arabayla ezmek üzereyken başka bir aracın ona çarptığını söyledi. Ancak Emre'nin sözlerine inanmayan Mehmet, Emre'yi karnından bıçakladı. Pelin ise odasından çıktığında Emre'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Peki Emre Çelen öldü mü? Tülin Özen'den sonra Ushan Çakır da diziden ayrıldı mı? Bu soruların yanıtı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 50. yeni bölümünde ortaya çıkacak.
Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.
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