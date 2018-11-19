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Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak'dan Oya planı! 'Ben bitti demeden bitmez' 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.11.2018 01:10 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Başkomiser Kemal'in soruşturma açtığı Sarmaşık sakinleri bir avukat tutarak bilgi alıyor. Merve Aksak ise Paris'ta ortaya çıkıyor ve Kerim'le görüşüyor. Pelin ise Taylan'ı terk ederek Emre'ye gidiyor. Oya ve Serhan aşkında ise yeni bir dönem başlıyor. Serhan Kerim'i Oya'dan uzak durması için tehdit ediyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak'dan Oya planı! 'Ben bitti demeden bitmez' 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Dizide haftalardır görünmeyen Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve Aksak'ı Kerim Adil Sağlam Paris'te buluyor ve ikili hasret gideriyor. Kerim, Merve'yi uyararak 'Kemal enseledi sizi. Buradan toparlayamazsın' diyor. Oya'nın açığını bulan Kerim, Oya'yı Serhan'ın iş dosyalarını kendisine göndermesi için kullanıyor.

Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölümünde Arzu'nun ölümü Sarmaşık'ta birçok şeyi değiştiriyor. Kerim Merve'ye birlikte olmayı teklif ederek, 'Dönüp bir karar vermen gerekiyor Merve. Aksak olmaktan vazgeçecek misin. Bir karar ver. Senin derdin Oya. Bitireyim onu. Hayatı dar edeyim istersen' diyor.

Diğer yandan ise Serhan'a karşı Oya'yı kullanan Kerim, Serhan'ın çok önem verdiği teklif dosyasını bulup fotoğrafını çekmesini istiyor. Kerim'in elinde Arzu cinayetiyle ilgili konuşma kayıtlarının olduğunu bilen Oya, mecburen Kerim'in istediklerini yapıyor ancak 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Emre ise Pelin'e birlikte yurt dışına gitmeyi teklif ederek uçak biletlerini aldığını söylüyor. Taylan ise Pelin'in kendisini terk edeceğini anlıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sarmaşık kadınları yol ayrımında. Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

Sonunda aşk kazanır dedirtecek, duygu dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star TV'de.

MERVE AKSAK ORTAYA ÇIKTI! UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. BÖLÜM İLK SAHNE
Ufak Tefek Cinayetler'in 42. bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Dizide haftalardır görünmeyen Aslıhan Gürbüz'ün oynadığı Merve Aksak ortaya çıktı. Merve'nin yerini bulan Kerim Adil Sağlam, Merve Aksak'ın karşısına çıktı.


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