Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak'dan Oya planı! 'Ben bitti demeden bitmez' 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Dizide haftalardır görünmeyen Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Merve Aksak'ı Kerim Adil Sağlam Paris'te buluyor ve ikili hasret gideriyor. Kerim, Merve'yi uyararak 'Kemal enseledi sizi. Buradan toparlayamazsın' diyor. Oya'nın açığını bulan Kerim, Oya'yı Serhan'ın iş dosyalarını kendisine göndermesi için kullanıyor.

Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölümünde Arzu'nun ölümü Sarmaşık'ta birçok şeyi değiştiriyor. Kerim Merve'ye birlikte olmayı teklif ederek, 'Dönüp bir karar vermen gerekiyor Merve. Aksak olmaktan vazgeçecek misin. Bir karar ver. Senin derdin Oya. Bitireyim onu. Hayatı dar edeyim istersen' diyor.

Diğer yandan ise Serhan'a karşı Oya'yı kullanan Kerim, Serhan'ın çok önem verdiği teklif dosyasını bulup fotoğrafını çekmesini istiyor. Kerim'in elinde Arzu cinayetiyle ilgili konuşma kayıtlarının olduğunu bilen Oya, mecburen Kerim'in istediklerini yapıyor ancak 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Emre ise Pelin'e birlikte yurt dışına gitmeyi teklif ederek uçak biletlerini aldığını söylüyor. Taylan ise Pelin'in kendisini terk edeceğini anlıyor.