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Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 43. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 23:57 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'e yeni bölümde ünlü oyuncu Şükran Ovalı da katılıyor. Şükran Ovalı'nın canlandıracağı Şebnem Aksak karakteri Sarmaşık'ı karıştıracak. Peki Şebnem Aksak rolündeki Şükran Ovalı kimdir? İşte Ufak Tefek Cinayetler 43. bölüm fragmanı ve özeti.

Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 43. bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'in 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölüm fragmanında sürpriz bir isim ilk defa ortaya çıktı. Diziye yeni katılan Şükran Ovalı'nın canlandıracağı Şebnem Aksak karakteri Sarmaşık'ı birbirine katacak.

Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor. Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Eşrefpaşa ve Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulunu tamamladıktan sonra liseyi Göztepe'de okudu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü.

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2002 yılından itibaren Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 2012 tarihinde Orhan Kemal’in romanından uyarlanmış Kötü Yol isimli dizide başrol oynama başarısını gösterdi. 2014 tarihinde ise Şeref Meselesi dizisinde Derya rolü ile ekranların karşısına çıktı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ufak Tefek Cinayetler son bölümde haftalardır kayıp olan Merve Aksak'ı Kerim Adil Sağlam buldu. Kerim ve Merve hasret giderdi. Kerim Oya'yı isterse anında bitirebileceğini söyleyerek Merve'ye teklifte bulundu. Başkomiser Kemal'in cinayetle ilgili herkes hakkında soruşturma açması Sarmaşık sakinlerini telaşlandırdı. Emre ise Pelin'e Taylan'ı terk etmesini ve birlikte yurt dışına gitmeyi teklif etti. Pelin'in bu teklif karşısında kafası karıştı. Evde bavulunu hazırlayan Pelin çıkmak üzereyken son anda vazgeçti ve Taylan'a sarıldı. Havaalanında bekleyen Emre ise Pelin'in gelmemesi üzerine adeta yıkıldı. Serhan ise Oya'yla metroda oldukları anda sürpriz bir teklifte bulundu. Serhan 'Evlenelim diyorum. Artık evlenelim' diyerek Oya'ya evlilik teklif etti. Oya ise bu teklif karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Sarmaşık kadınları yol ayrımında. Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

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