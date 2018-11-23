Ufak Tefek Cinayetler'de Şebnem Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 43. bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'in 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölüm fragmanında sürpriz bir isim ilk defa ortaya çıktı. Diziye yeni katılan Şükran Ovalı'nın canlandıracağı Şebnem Aksak karakteri Sarmaşık'ı birbirine katacak.

Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor. Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Eşrefpaşa ve Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulunu tamamladıktan sonra liseyi Göztepe'de okudu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü.