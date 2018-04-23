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Ufak Tefek Cinayetler dizisine sürpriz oyuncu

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 23.04.2018 21:51 | Son Güncelleme

Star dizisi Ufak Tefek Cinayetler'e yeni bir oyuncu katıldı. Sezin Akbaşoğulları salı günleri ekrana gelen diziye dahil oldu.

Ufak Tefek Cinayetler dizisine sürpriz oyuncu

Akbaşoğulları, Ufak Tefek Cinayetler’in 26. bölümünde izleyici ile buluşacak.

24 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde güzel oyuncu, Oya’nın (Gökçe Bahadır) üniversiteden arkadaşı Elif karakterini canlandıracak.

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UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oya ve Merve arasındaki muazzam çatışma başlıyor!
Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi. Ufak Tefek Cinayetler, şok finaliyle bu hafta çok şaşırtacak.

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Ufak Tefek Cinayetler Sezin Akbaşoğulları

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