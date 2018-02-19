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Ufak Tefek Cinayetler'e 17. bölüm iki yeni oyuncu katılıyor

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 19.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star TV’de yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisine iki yeni karakter katılıyor.

Ufak Tefek Cinayetler'e 17. bölüm iki yeni oyuncu katılıyor

20 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek 'Ufak Tefek Cinayetler' yeni bölümünde; Zafer Diper, 'Pelin’in zengin iş adamı babası 'Ekrem Bey' karakterine hayat verecek.

Dilek Güven ise 'Serhan’ın annesi 'Betül Aksak' olarak izleyici karşısına çıkacak. Oya ile Serhan’ı öğrenen Pelin, kafasındaki planlara babası Ekrem Bey’i de dahil eder ve beklenmedik dörtlü, akşam yemeği için kendilerini aynı masada bulur.

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Serhan’ı kaybetmeyi kabul etmeyen Merve, son çare kayınvalidesinin kapısını çalar. Serhan’ın arasının açık olduğu annesi Betül’den tavsiye alan Merve, son kozunu da oynar.

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisi, her Salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el atıyor! Olacak bu iş ve Merve bitecek! Bakalım ne hin planlar kuruyor Pelin...Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında... Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istiyor. Burcu'nun efsane hamlesine hazır olun!! Merve'den de dev bir plan geliyor bu bölüm. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!

Ufak Tefek Cinayetler akıl oyunlarıyla dolu, entrikalı yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!...

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