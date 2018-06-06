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Ufak Tefek Cinayetler'i sezon finali de kurtaramadı! İşte reytinglerin birincisi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 06.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Bütün sezon "Kim öldü?" sorusuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler dizisi, sezon finali bölümüyle reyting sıralamasında 4'üncü sıraya yerleşti.

Ufak Tefek Cinayetler'i sezon finali de kurtaramadı! İşte reytinglerin birincisi...

5 Haziran Salı reyting sonuçlarında total türünde 10,53 reyting alan Kadın dizisi birinci, 5,49 reyting alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 4,79 share alan Kadın Özet üçüncü, 4,70 reyting alan Ufak Tefek Cinayetler ise dördüncü oldu.

KAVGA VE CİNAYETLER BİRİNCİLİK GETİRMEDİ

Sezon finali bölümüyle ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki dövüş ve cinayet sahneleri diziyi birinci yapmaya yetmedi.

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

BİRİNCİLİĞİ AYLARDIR KORUYOR

Diğer yandan sezon final bölümüyle izleyiciyle buluşan Kadın dizisi, aylardır olduğu gibi birinciliği elden bırakmadı.

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

B puan türünde 11,02 reyting alan Kadın birinci sırada, 7,42 reyting alan Ufak Tefek Cinayetler dizisi ikinci sırada, 6,02 reyting alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi değişmedi. 12,48 reyting alan Kadın birinci olurken, 6,07 reyting alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ikinci oldu. 5,83 reyting ile Ufak Tefek Cinayetler üçüncü sırada yer aldı.

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