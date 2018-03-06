Ufak Tefek Cinayetler'in Rachel'ini bir de böyle görün!

Hayatımızda artık Ufak Tefek Cinayetler ve Sarmaşık Kadınları diye bir gerçek var. Başrol oyuncularını daha önceden tanıyoruz ama dizideki yeni yüzlerin gerçek hallerini de araştırmadan duramıyoruz. Sırada Merve'nin tüm aşırılklarına göğüs geren, mütevazi insan Rachel var.
Daha doğrusu onu canlandıran oyuncu Aylin Engör'ü daha yakından tanıyacağız. Buyurun bakalım...
Bu hali herkesi şaşırtıyor
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Başladığı günden bu yana en ufak detayını kaçırmadan izlediğimiz, Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Her hafta yeni bir entrikanın izleyenleri ekran başına kilitlediği dizi de yeni bölümler merakla bekleniyor. Her karakterin kendine ait bir özelliği var malumunuz. Ancak geri planda kalan (şimdilik) karakterler de en az baş karakterler kadar dikkat çekici.
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Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve'nin yardımcısı Rachel bunlardan biri.
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Şu an için sessiz sakin yapısıyla dikkat çeken Rachel'in akıbeti gelecek bölümlerde nasıl olur bilemiyoruz. Rachel karakterini canlandıran Aylin Engör ise gerçekte bambaşka bir insan. Güzelliği ile dikkat çeken Aylin Engör'ün gerçek mesleği ise herkesi şaşırttı.
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AYLİN ENGÖR KİMDİR?
Yarı Tayland'lı yarı Türk olan Aylin Engör, 1991 doğumlu. Daha önce Firuze ve Galip Derviş dizilerinde rol alan Aylin Engör, 160 cm boyunda ve 48 kilo. Ayrıca Deniz Can Aktaş ile sevgili.
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Aylin Engör Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon eğitimi almıştır. Ayrıca Kuşdili Eğitim Merkezin'nde spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Aylin Engör Türvak Sinema ve Televizyon Okulu'nda ise oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir.
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Aylin Engör ayrıca RE/MAX Gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Yoga, pilates, tenis ve fitness ile de ilgileniyor.
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Genç oyuncu bununla da kalmamış;Lisans eğitiminden sonra da Mutfak Sanatları Akademisi'nde Profesyonel Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği eğitimi almış.
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