Ufak Tefek Cinayetler'in Rachel'ini bir de böyle görün!

Hayatımızda artık Ufak Tefek Cinayetler ve Sarmaşık Kadınları diye bir gerçek var. Başrol oyuncularını daha önceden tanıyoruz ama dizideki yeni yüzlerin gerçek hallerini de araştırmadan duramıyoruz. Sırada Merve'nin tüm aşırılklarına göğüs geren, mütevazi insan Rachel var.

Daha doğrusu onu canlandıran oyuncu Aylin Engör'ü daha yakından tanıyacağız. Buyurun bakalım...