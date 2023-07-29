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Ufak Tefek Cinayetler’in yıldızı Tülin Ece’nin son halini gören şaştı kaldı! “Bunu kendine neden yaptın”

29.07.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinin gençliğine hayat veren Tülin Ece oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Kariyerine başarılı dizilerde devam eden Ece'nin son halini görenler adeta şaşkına döndü.

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece son pozlarıyla ilgi odağı oldu. Değişimiyle şaşırtan Ece'nin son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

ufak tefek cinayetler

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Tülin Ece ilk oyunculuk deneyimini Yılanların Öcü dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yazın Öyküsü ve Bodrum Masalı'nda da rol alan ünlü isim Ufak Tefek Cinayetler ile büyük çıkış yakaladı.

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Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle çok şaşırtan Ece hakkında sosyal medyada "Bunu kendine neden yaptın", "Çok şaşırdım", "Tek bir soru neden", "Gördüğüm en değişimli estetik" yorumları yapıldı.

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1991 doğumlu olan ünlü ismin pozlarına adeta yorum yağdı.

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Sosyal medya hesabını aktif kulanan başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Evlilik Hakkında Her Şey ve Kırlangıç Fırtınası da bulunuyor.

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