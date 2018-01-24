Ufak Tefek Cinayetler'de Oya'dan Serhan'ı şoke eden aşk itirafı

Star TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 23 Ocak Salı akşamı yayınlanan son bölümü, milyonları ekran başına kilitledi. Entrika dolu dizide, Oya'nın Serhan'a aşk itirafı damga vurdu. Ancak bu itirafa rağmen Oya ve Serhan arasındaki garip ilişkinin adı yine konulamadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşıyor. Oya'ya gidip açıkça konuşuyor; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başlıyor.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar ediyor. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapışıyor. Sonra sıra Pelin'e geliyor. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çekiyorlar. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşıyorlar. Diğer tarafta da dört erkek toplanıyor ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuşuyorlar. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandıyor. Oya şimdi düğmeye bastı, mahvedecek onları!

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