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Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ | 17.01.2018 01:08 | Son Güncelleme 6 saat önce

Star TV'nin reyting birincisi dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 12. bölümünde Oya ve Serhan'ın ilginç traş sahnesi dikkatleri çekti. Ufak Tefek Cinayetler'in 12. bölümde, Merve'nin terk ettiği Serhan, Oya ile yine ilginç bir yakınlaşmanın içerisine girdi.

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 16 Ocak Salı akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Oya ve Merve sayesinde Serhan, aklanmayı başardı. Merve'nin terk ettiği Serhan ise teselliyi Oya'da buldu. Serhan'ın kendisini saldığını düşünen Oya, usturayla Serhan'ı traş etti. İlginç sahneler dizinin son bölümüne damga vurdu!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor

Dört kadın, dört tarafa savruluyor. Pelin, esip gürlemeye başladı. Büyük organizasyonlarla varlığını kanıtlamaya çalışırken, başı beklenmedik bir belaya giriyor.

Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geliyorlar. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk ediyor. Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yok bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebilecek mi?

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