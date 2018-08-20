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Minik elleriyle protezini böyle geçirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bebeğin protezini takmaya çalıştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ufaklığın minik bacaklarına protezini geçirmeye çalıştığı video, sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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