Ufaklık, parktan ayrılma vakti gelince bunu yaptı

Nick ve Stephanie çifti günlerini bir parkta geçirdikten sonra çocukları Jude'a eve gitme vakti geldiğini söylediler. Gün bitimi yaklaşırken eve doğru yol alan çift bir anda çocukları Jude'un muhteşem bir davranışıyla karşılaştı. Jude tüm gününü geçirdiği park sakinlerine tek tek sarılarak veda etti.

