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Ufaklık, parktan ayrılma vakti gelince bunu yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Nick ve Stephanie çifti günlerini bir parkta geçirdikten sonra çocukları Jude'a eve gitme vakti geldiğini söylediler. Gün bitimi yaklaşırken eve doğru yol alan çift bir anda çocukları Jude'un muhteşem bir davranışıyla karşılaştı. Jude tüm gününü geçirdiği park sakinlerine tek tek sarılarak veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk park Jude

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