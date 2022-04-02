HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

02.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları deneme sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Her yıl yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı Ufka Yolculuk sınavı 2 Nisan tarihinde tamamlanıyor. Sınavda başarılı olup olmadığını merak eden öğrenciler, Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki; Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Ufka Yolculuk sınav sonuçları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. 2 Nisan tarihinde yapılan sınav online sistem üzerinden tamamlanıyor. Sınavda kaç net yaptığını öğrenmek isteyen öğrenciler Ufka Yolculuk sınav sonuçları için sorgulama yapıyor. İşte; Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları hakkında son bilgiler...

UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti

Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PKK'lı terörist Konya'da yakalandı PKK'lı terörist Konya'da yakalandı
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı!Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
deneme sınavı sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

İlginizi Çekebilir

Oruç tutanlara Canan Karatay'dan iftar tavsiyesi

Oruç tutanlara Canan Karatay'dan iftar tavsiyesi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Sosyal medya tartışması sonu oldu! Evinin önünde...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.