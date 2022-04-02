Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Ufka Yolculuk sınav sonuçları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. 2 Nisan tarihinde yapılan sınav online sistem üzerinden tamamlanıyor. Sınavda kaç net yaptığını öğrenmek isteyen öğrenciler Ufka Yolculuk sınav sonuçları için sorgulama yapıyor. İşte; Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları hakkında son bilgiler...

UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti

Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.



