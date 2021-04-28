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Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi

28.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufka Yolculuk 9.Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 1. Aşama Online Sınavı adayların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada dereceye giren adaylar laptop ve elektrikli kaykay ile ödüllendirilecek. Peki, Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi...

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi

Ufka Yolculuk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki aşamalı olarak gerçekleşen sınavın ilki 25-26 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşmişti. 2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre 2.Aşama online sınav ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

UFKA YOLCULUK 2. AŞAMA ONLİNE SINAV NE ZAMAN?

2021 Ufka Yolculuk Yarışma Takvimi'ne göre, 2. Aşama Online Sınav 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

(İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde yapılacak yarışmada sorular "Sağlıklı Yaşam" konularında hazırlanmış kitaplardan sorulacaktır.)

Sınav soru ve cevapları ise 24 Mayıs saat 20:00'da resmi internet sayfasında yayınlanacak.

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 1 Haziran 2021 Salı günü saat: 20:00'da açıklanacak.

Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Ufka Yolculuk sınavı sonuçları tarihi

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ 2021 NEDİR?

Her sene düzenlenen Ufka Yolculuk sınavında dereceye giren yarışmacılara büyük ödüller veriliyor. Bu seneki büyük ödüller ise Laptop ve Elektrikli Kaykay olarak belirlendi. Cep Telefonu, Akıllı Saat, Bisiklet ve Bluetooth Kulaklık da ödüller arasında.

ÖDÜL DAĞITIMI NE ZAMAN?

Türkiye genelinde her kategoride laptop, elektrikli kaykay, bisiklet, bluetooth kulaklık, akıllı saat ile il bazında ise binlerce ödül, 2. Aşama sınav sonuçlarına göre verilecek. 9. Ufka Yolculuk Türkiye geneli ödül töreni sağlık koşullarının el verdiği imkanlara göre 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Salgın hastalık kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ödül törenin gerçekleştirilememesi halinde ilk 3 derece ödülleri de dahil olmak üzere bütün ödüller yarışmacılara posta yoluyla ulaştırılacak.

İl geneli ödülleri, İl Sınav Düzenleme Kurulları tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecek.

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