Ufkunuzu gerçek anlamda genişleten en iyi VR gözlük modelleri

Öncelikle "VR gözlük nedir?" ve "VR gözlük ne işe yarar?" sorularını cevaplayalım. VR gözlükler; televizyon, bilgisayar ve oyun konsollarında daha gerçekçi bir deneyim yaşamınızı sağlayan ve sanal gerçeklik teknolojisinin ürünü olan cihazlar. Bu yüzden sanal gerçeklik gözlüğü olarak da biliniyor. Bu cihazlar resmen hayallerinizi ayağınıza getiriyor. Gelin, bu son teknoloji cihazları birlikte inceleyelim.

Düşlerinize yolculuğa hazır mısınız?

İlk sırada özelliklerine baktığınızda fiyatını göz ardı edeceğiniz muhteşem bir VR gözlük tavsiye ettik. HTC Vive düşlerinizin ötesine geçmenizi sağlayacak nitelikte bir cihaz olarak karşımızda duruyor. Ön kısımda bulunan çukurlar tasarımın bir parçası olarak görünüyor olabilir ama aslında onların hepsi kamera sensörleri. Evet, yanlış duymadınız! Cihazın üzerinde 32 adet sensör bulunuyor. Bunlar sayesinde tüm kafa hareketleriniz gözlük tarafından algılanabiliyor. Steam'le birlikte hazırlanmış olan bu cihaz, arayüzü içerisinde size direkt olarak Steam bağlantısı sağlıyor. Kesinlikle muhteşem!

Bu harika ötesi ürünü daha detaylı bir şekilde incelemek isteyenleri buraya bekleriz.

Yapabileceklerinize inanamayacaksınız!

Şimdiki önerimiz, VR gözlük markaları arasında üst sıralarda bulunan Oculus'ün bir ürünü. Daha önce bahsettiğimiz gibi sanal gerçeklik gözlüğü alırken en önemli şey gerçeklik hissiyatını verebilmesi oluyor. Bu cihaz tam olarak bunu yapıyor. Sizi bu dünyadan alıp başka diyarlara atıyor ve eşsiz deneyimlere şahit olmanızı sağlıyor! Kim istemez ki bir savaşçı ya da büyücü olmayı? Oculus VR gözlük bize tüm bu hayallerimizi tek bir cihazla sunuyor. Üstelik kendi içerisinde bulunan hard diski sayesinde rahatça taşınabiliyor. Daha da güzeli Netflix ve YouTube programları yüklü olarak size geliyor. Muhteşem!

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Dünyanın ilk bağımsız Daydream VR gözlüğü

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Sıradaki VR gözlük önerisi için adayımız şık ve beyaz rengiyle gözümüze hitap eden Lenovo Mirage Solo oldu. İlk bağımsız sanal gerçeklik simülasyonunu yaşatarak alanında çığır açmış bu ürün, gerçekten de dikkat çekici özelliklere sahip. Telefon benzeri bir donanımı olduğu için tüm konsollardan bağımsız olarak bize VR deneyimini yaşatıyor. İnanılmaz, değil mi? 64 GB da depolama alanına sahip. İsteğe bağlı olarak SD kartla yükseltilerek de kullanılabiliyor. Aynı zamanda 110 derecelik görüş açısı da teknik özellikleri arasında yer alıyor. Sanal gerçeklik gözlüğü için aradığınız her şeyi ortalama bir fiyatla bulmanızı mümkün kılıyor.

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4. Herkesin VR gözlüğü olmalı

Zore VR Shinecon, tam bir fiyat performans ürünü gibi duruyor. Tasarımı harika, sert plastikten yapılmış ve gayet kullanışlı. Bu özellikleri sayesinde de herkesin evinin kapısını fantastik dünyalara açmaya kararlı gibi gözüküyor. Peki bu VR gözlük hangi telefonlara uyumlu? Android işletim sistemine sahip, 3.5 ve 6 inch arasında tüm telefonlarla beraber çalışabiliyor. Cırt cırtlı bantları sayesinde başınıza yerleştirdiğinizde kolaylıkla ayarlanabiliyor. Telefonu yaklaştırıp uzaklaştırabileceğiniz mercek ayarı için de bir aparatı var. Bu fiyata böylesine kaliteli ve çok fonksiyonlu bir cihaz bulmak kesinlikle harika!

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5. Araba yarışı tutkunları buraya, harika bir VR gözlük önerisi geliyor

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VR gözlüğe kırmızı ayrı bir hava katmış, değil mi? Adeta parlayan bu cihaz yarış tutkunlarına özel olarak hazırlanmış. Farklı tasarımıyla çok karmaşık gözüküyor olması aklınıza "Bu VR gözlük nasıl kullanılır ki?" sorusunu getirmiş olabilir. Hiç endişelenmeyin, çok kolay! Android işletim sistemine sahip veya iPhone marka bir telefon yarış pistlerinin tozunu attırmanız için yeterli oluyor. Üstelik Bluetoothlu ve ergonomik yapıda ki direksiyonuyla çarpma duygusuna kadar hissedebiliyorsunuz. Kısacası, özellikle adrenalin tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

VR Entertainment marka bu gözlüğü merak ediyor ve incelemek istiyorsanız linke buradan ulaşabilirsiniz.

Playstation VR gözlüğünü unuttuk sanmayın!

Playstation sahibi olanlar veya almayı düşünenlere bu harika ürünü tanıtmadan geçemezdik. Piyasaya çıktığı zaman devrim niteliğinde olan Playstation VR gözlük tam anlamıyla oyun severleri tatmin etmek amacıyla yapılmış. Fiyat olarak da çoğu insanın bütçesine uygun. Üstelik sunduğu özellikler çok pahalı cihazlarla neredeyse aynı. Hal böyle olunca en iyi VR gözlük çeşitleri arasında yerini almış dersek abartmış olmayız! Konsol uyumlu olması dışında neredeyse bir eksisi yok. 1080p çözünürlüğe sahip ve 360 derece görüş açısı sağlıyor. 3D ses teknolojisiyle sanal gerçeklik deneyiminizi katlıyor. Gamerlar için kesinlikle mükemmel bir cihaz!

Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Star Wars'tan fırlamış gibi duran bu gözlüğü gördünüz mü?

Bu ürüne bakınca size bakan bir robot var gibi düşünmüş olmalısınız. Sanki ayakları çıkacak ve "Merhaba Dünyalı, ben dostum." diyecek gibi, değil mi? Değil! Bu cihaz HP Reverb G2, sanal gerçeklik deneyiminizde size eşlik edecek olan bir başka VR gözlük. HP Reverb, VR gözlük kullanımı olarak sizi zorlamayan ve üst segment cihazlar arasında sayılabilir. 4 adet takip kamerası, 6 metre kablosu ve eşsiz ses sistemiyle harika hayal dünyalarını ayağınıza getirmek için tasarlanmış. Steam VR ve Windows Mixed Reality ile de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Kesinlikle bir göz atmalısınız!

Linki buraya bırakıyoruz.

Bu nasıl VR gözlük?

Pico G2 VR, mat siyah rengiyle çok güzel görünüyor. Akıllı telefonlarla da uyumlu olan bu muhteşem cihaz, Universal işletim sistemini kullanıyor. Kendi dahili depolama alanı sayesinde rahatça oyun oynayabiliyorsunuz. Kaliteli malzemeden yapılan ve yumuşacık bir his veren dokusuyla gözlerinize ve başınıza mükemmel uyum sağlıyor. Hareket kontrolü için kullanabileceğiniz mini kumandası da var. Dahili hoparlörü gerçeklik deneyimini eksiksiz yaşamanız amacıyla tasarlanmış. Her şey içerisinde olan Pico VR gözlük ekstra maliyete de sebep olmuyor.

Şık tasarımıyla göz dolduran bu ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefonlarla uyumlu ve bütçe dostu VR Gözlük mü srıyorsunuz?

"Benim gözüm yükseklerde değil, sadece telefonumla uyumlu VR gözlüğüm olsa yeter" mi diyorsunuz? İşte bu ürün tam olarak bunu karşılamak amacıyla üretilmiş. Uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle sizi tatmin edebilecek bir cihaz. VR gözlük deneyimi için demo niteliğinde de olsa, "Evde bulunsun" diyebileceğiniz özelliklere sahip. 3,5 ve 6 inch, Android işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumluluk sağlayabiliyor. Oyun oynamak dışında, Youtube ya da Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki 360 derece videoları da izlemeniz mümkün.

"Dur bir fiyatına bakayım, ürünü inceleyeyim" derseniz link burada.

Bir Oculus harikası daha

Ergonomik dizaynı ve mükemmel tutuş sağlayan kontrol kollarıyla Oculus Rift S, çoğu kişinin favorisi. Kulaklıkla ses çıkışı sağlanabildiği gibi, cihaz içerisinde bulunan hoparlör de oyun seslerini rahat bir şekilde duyabilmenize imkan sağlıyor. Konforlu tasarımı ve göz çevresinde bulunan pedleri sayesinde uzun süre oyun oynasanız da herhangi bir rahatsızlık hissi vermiyor. Alına yerleştirilen kısmın delikli kumaştan yapılması ise terlemeyi önleyerek çok büyük bir kolaylık sağlıyor.

Sanal gerçeklik deneyiminizi üst noktalara taşıyacak olan bu ürünün detaylarını incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacak.

