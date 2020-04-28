HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UFO nedir, UFO ne demek? ABD ordusunun UFO görüntüleri şaşkına çevirdi!

UFO nedir, UFO ne demek? ABD ordusunun UFO görüntüleri şaşkına çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

ABD ordusunun yayımladığı UFO görüntüleri, uzaylılar var mı sorusunu yeniden gündeme getirdi ve UFO tartışmalarını alevlendirdi. Peki UFO nedir ve UFO ne demektir? İşte UFO görüntüleri gerçek mi merak edenler için detaylar ve UFO’nun açılımı...

UFO nedir, UFO ne demek? ABD ordusunun UFO görüntüleri şaşkına çevirdi!

UFO ve uzaylılarla ilgili gizemli görüntüler her zaman hararetli tartışmalara sahne olmuştur. Özellikle de UFO görüntülerinin gerçekliği konusu... ABD ordusunun yayımladığı UFO görüntüleri yine UFO tartışmalarını alevlendirdi. Peki UFO nedir, ne demektir ve UFO kelimesinin açılımı nedir?

UFO NEDİR, NE DEMEKTİR?

UFO kelimesi aslında bir kısaltmadır. İngilizce açılımı da “Unidentified Fliying Object”tir ve “Tanımlanamayan Uçan Obje” anlamına gelmektir. Yani UFO görüntüleri illa uzaylılarla ilgili olmak durumunda değil. Başka bir fenomen olabilir. UFO kelimesi sadece görüntülenen şeyin tanımlanamadığı anlamına gelmektedir.

UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?

ABD’nin paylaştığı UFO görüntüleri gerçek. Resmi kaynaklardan paylaşılan görüntüler direkt olarak pilotların kullandığı uçakların infra-red kameraları ile alınmış görüntüler. Tabii yukarıda bahsettiğimi gibi bu görüntülerin gerçek olması uzaylıların ve uzay araçlarının kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Sadece ABD ordusunun tanımlayamadıkları uçak objelerle yani UFO’larla karşılaştığı kayıtlara geçmiş.

Pentagon UFO görüntülerini yayınladıPentagon UFO görüntülerini yayınladı
Anahtar Kelimeler:
ufo ne demek ufo nedir

En Çok Okunan Haberler

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Playstation 4

Playstation 4

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Bakan açıkladı! Araç takip sistemi ile takip edilecek

Bakan açıkladı! Araç takip sistemi ile takip edilecek

İftara ne kadar kaldı? 28 Nisan 2020 için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri

İftara ne kadar kaldı?

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal etti

AYM güvenlik soruşturması düzenlemesini iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.