UFO nedir, UFO ne demek? ABD ordusunun UFO görüntüleri şaşkına çevirdi!

UFO ve uzaylılarla ilgili gizemli görüntüler her zaman hararetli tartışmalara sahne olmuştur. Özellikle de UFO görüntülerinin gerçekliği konusu... ABD ordusunun yayımladığı UFO görüntüleri yine UFO tartışmalarını alevlendirdi. Peki UFO nedir, ne demektir ve UFO kelimesinin açılımı nedir?

UFO NEDİR, NE DEMEKTİR?

UFO kelimesi aslında bir kısaltmadır. İngilizce açılımı da “Unidentified Fliying Object”tir ve “Tanımlanamayan Uçan Obje” anlamına gelmektir. Yani UFO görüntüleri illa uzaylılarla ilgili olmak durumunda değil. Başka bir fenomen olabilir. UFO kelimesi sadece görüntülenen şeyin tanımlanamadığı anlamına gelmektedir.

UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?

ABD’nin paylaştığı UFO görüntüleri gerçek. Resmi kaynaklardan paylaşılan görüntüler direkt olarak pilotların kullandığı uçakların infra-red kameraları ile alınmış görüntüler. Tabii yukarıda bahsettiğimi gibi bu görüntülerin gerçek olması uzaylıların ve uzay araçlarının kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Sadece ABD ordusunun tanımlayamadıkları uçak objelerle yani UFO’larla karşılaştığı kayıtlara geçmiş.