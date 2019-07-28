Ufuk Beydemir, İzmirlilerle buluştu

"Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen Ufuk Beydemir, İzmir’de hayranlarıyla buluştu. Bir sokak sanatçısına "Ay Tenli kadın" şarkısını söylerken denk gelen ve onunla birlikte şarkı söyleyip bu anları sosyal medya hesabına yükleyen Beydemir, "Bunun PR olduğunu iddia edenlere şaşırdım. Bunu planlamam mümkün değil. Bir şekilde insanların çok hoşuna gitti. Samimi ve içten buldular" dedi.

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum, bu hafta Ufuk Beydemir’i ağırladı. "Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Ufuk Beydemir, verdiği konserde ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. Yazın tüm coşkusunu Optimum bahçe konserlerinde yaşayacak olan İzmirliler, Beydemir’in dillerden düşmeyen parçalarını birlikte seslendirdi.

"Planlamam mümkün değil"

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beydemir, yoğun ama keyifli bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bir süredir İzmir’e gelemiyorduk. İzmirli arkadaşlardan sosyal medyadan ‘Neden gelmiyorsun?’ diye tepkiler alıyorduk. İzmir’de olmaktan mutluyuz" diye konuştu. Bir sokak sanatçısı ile çektiği video hakkında Beydemir, "Yürürken şarkımı duydum. Sese doğru giderken videoya çektim. Bu kadar büyük bir etkileşim göstereceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Hatta bunun PR olduğunu iddia edenlere de şaşırdım. Bunu planlamam mümkün değil. Bir şekilde insanların çok hoşuna gitti. Samimi ve içten buldular. Demek ki insanlarda bir takım güzel duygular uyandırdı" ifadelerini kullandı.