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Ufuk Beydemir, İzmirlilerle buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2019 19:38 | Son Güncelleme

"Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen Ufuk Beydemir, İzmir’de hayranlarıyla buluştu.

"Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen Ufuk Beydemir, İzmir’de hayranlarıyla buluştu. Bir sokak sanatçısına "Ay Tenli kadın" şarkısını söylerken denk gelen ve onunla birlikte şarkı söyleyip bu anları sosyal medya hesabına yükleyen Beydemir, "Bunun PR olduğunu iddia edenlere şaşırdım. Bunu planlamam mümkün değil. Bir şekilde insanların çok hoşuna gitti. Samimi ve içten buldular" dedi.

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum, bu hafta Ufuk Beydemir’i ağırladı. "Ay tenli kadın" şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede sosyal medyada en çok dinlenen sanatçılar arasına giren Ufuk Beydemir, verdiği konserde ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. Yazın tüm coşkusunu Optimum bahçe konserlerinde yaşayacak olan İzmirliler, Beydemir’in dillerden düşmeyen parçalarını birlikte seslendirdi.

"Planlamam mümkün değil"
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beydemir, yoğun ama keyifli bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bir süredir İzmir’e gelemiyorduk. İzmirli arkadaşlardan sosyal medyadan ‘Neden gelmiyorsun?’ diye tepkiler alıyorduk. İzmir’de olmaktan mutluyuz" diye konuştu. Bir sokak sanatçısı ile çektiği video hakkında Beydemir, "Yürürken şarkımı duydum. Sese doğru giderken videoya çektim. Bu kadar büyük bir etkileşim göstereceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Hatta bunun PR olduğunu iddia edenlere de şaşırdım. Bunu planlamam mümkün değil. Bir şekilde insanların çok hoşuna gitti. Samimi ve içten buldular. Demek ki insanlarda bir takım güzel duygular uyandırdı" ifadelerini kullandı.

İkinci albüm geliyor
İkinci albüm müjdesini veren Beydemir, şöyle konuştu: "Şimdiden ikinci albüm çalışmalarına başladık. İlk albümde 11 şarkı vardı. 2020’nin başında bir albüm hazırlayacağız. 2 ay sonra kayıtlara başlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Beni bu aralar en çok heyecanlandıran şeylerden biri ikinci albüm hazırlığı."

Beydemir, konser alanında kendisini dinlemeye gelen ziyaretçilere birbirinden güzel 14 şarkıyı seslendirdi.

Bahçe konserleri sürecek
Öte yandan, bahçe konserleri kapsamında ünlü sanatçılar İzmirlilerle buluşmaya devam edecek. Bu kapsamda, 3 Ağustos Cumartesi Can Bonomo, 10 Ağustos Cumartesi İrem Derici, 18 Ağustos Pazar Aleyna Tilki, 25 Ağustos Pazar Merve Özbey konserlerinde İzmirlileri coşturacak.

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