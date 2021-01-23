Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'nın başında 300. maçına çıkacak

Pınar Karşıyaka, geçen sezon favorileri arasında gösterildiği ve 13 maçlık galibiyet serisi yakaladığı FIBA Avrupa Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupaya uzanma şansını kaybetti.

2013-2014 sezonunda Türkiye Kupasını, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğu elde eden Ufuk Sarıca, 2015-2016 sezonundan sonra ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekibe 2019-2020 sezonunda tekrar döndü.

Ufuk Sarıca'nın ilk görev yaptığı 2012-2013 sezonunda Pınar Karşıyaka, EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükseldi.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, geride kalan 299 karşılaşmada 195 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin başında 300. karşılaşmasında görev yapacak.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka aldığı 1 ceza puanına rağmen topladığı 30 puanla 2. sırada yer alıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 5. maçların ardından 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, grubun son mücadelesinde 27 Ocak Çarşamba günü konuk edeceği Bilbao Basket karşısında alacağı sonuca göre adını 2. tura yazdırabilecek.

- 300 maçın dağılımı

Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar Pınar Karşıyaka'nın başında çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonOGMBTürkiye Ligi ve play-off18612462 ULEB Avrupa Kupası4424191FIBA Şampiyonlar Ligi532 Türkiye Kupası19136 Avrupa Ligi1037 EuroChallenge17125 FIBA Avrupa Kupası16151 Cumhurbaşkanlığı Kupası211 TOPLAM2991951031

