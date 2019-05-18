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Ufuk Uğuriş sevenleriyle buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

/ (KURUMSAL HABER) - Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ufuk Uğuriş’in, ramazan ayı boyunca her hafta sonu Venezia Mega Outlet’te ziyaretçileri ile buluşacağı duyuruldu.

Ufuk Uğuriş sevenleriyle buluşacak

İSTANBUL, (DHA) / (KURUMSAL HABER) - Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ufuk Uğuriş’in, ramazan ayı boyunca her hafta sonu Venezia Mega Outlet’te ziyaretçileri ile buluşacağı duyuruldu.

Venezia Mega Outlet’ten yapılan açıklamada, “Eski ramazan eğlenceleri ile Türk Sanat Müziği sanatçısı Ufuk Uğuriş eserlerini ramazan boyunca ziyaretçileri ile buluşturuyor. Hacivat ve Karagöz, Kavuklu ile Pişekar gibi ramazan denilince ilk akla gelen oyunlar, çocuklar başta olmak üzere herkesi güldürmeye hazırlanıyor. Hilal şeklindeki fotoğraf çekim alanı ise ramazan ayı boyunca ziyaretçilerin paylaşımlarına eşlik edecek. Ramazan alışverişini yaparken hem eğlenip hem geçmişe yolculuk yapan ziyaretçiler, Venezia Mega Outlet kanallarında gondol keyfi de yaşayabilecek. Geçtiğimiz haftasonu müzik dinletisi ve geleneksel sahne gösterilerinin ilkinin gerçekleştiği ramazan etkinlikleri ramazan boyunca her cumartesi ve pazar günleri saat 19.00’da başlayacak “ denildi.

Ufuk Uğuriş sevenleriyle buluşacak

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