Ufuk Yıldırım'dan 90'lar paylaşımı! Kenan Doğulu, Defne Samyeli ve Mustafa Sandal bir arada

49 yaşındaki sanatçı Ufuk Yıldırım, sosyal medya hesabı instagram yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ile beraber yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Ufuk Yıldırım bu paylaşımına "Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç..." mesajını düştü.

"OTO SANSÜRÜN OLMADIĞI ZAMANLAR"

Ufuk Yıldırım'ın çok beğenilen bu paylaşımına Kenan Doğulu ve Çelik de yorum yapmayı ihmal etmedi. Kenan Doğulu, "Ben de şemsiyeyle kılıç şakası yapıyorum galiba. Ne eğleniyoduk be. Oto sansürün olmadığı zamanlar" yorumunu yaptı.

