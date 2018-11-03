Uganda Büyükelçisi 29 Ekim Töreni'ndeki görüntüleri nedeniyle Ankara'ya geri çağırıldı 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 29 Ekim Töreni'nde Romalı kıyafeti giyen Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'ı Ankara'ya geri çağırdı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu: "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır."
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